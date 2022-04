Der Telefon- und Internetanbieter Telekom hat angekündigt das Glasfasernetz in Landau für mehr als 11.000 Haushalte auszubauen. Nach Unternehmensangaben sei der Ausbau mit schnellerem Internet in der Innenstadt und im Gewerbegebiet Nord geplant. Die ersten Arbeiten sollen in den kommenden Wochen beginnen. Der weitere Ausbau in der Innenstadt sei für 2023 geplant. Das neue leistungsstärkere Netz ermögliche zeitgleiches Arbeiten und Lernen sowie Streaming zuhause.