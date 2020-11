Die Giulinibrücke bei Rheingönheim wird in der Nacht von Freitag auf Samstag in Richtung Ludwigshafen komplett gesperrt. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität fahren täglich rund 34.000 Fahrzeuge über die Brücke; Grund für die Sperrung seien Sanierungsarbeiten. Ab 21 Uhr bis morgen früh sechs Uhr werden Stahlstützen von unten an die Brücke gepresst. Eine weitere Vollsperrung ist für das nächste Wochenende geplant, dann in Fahrtrichtung Speyer. Bis Weihnachten sollen die Arbeiten fertig sein, die Ende August begonnen haben.