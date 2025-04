Heute ist der 3. April – für viele ein Tag wie jeder andere, aber für einige junge Leute auch wieder nicht: Denn jedes Jahr an einem Donnerstag im April ist „Girls und Boys Day“ – ein Tag, an dem Jungs ein Mini-Praktikum machen können in sogenannten Frauenberufen wie in der Erziehung – und Mädchen können in Berufe reinschauen, die sie oft aus Geschlechterklischees heraus eher nicht wählen: Jobs mit technischem, handwerklichem oder naturwissenschaftlichem Schwerpunkt. Dabei sind die Berufsaussichten gut: Jutta Kaiser aus der SWR-Wirtschaftsredaktion stellt zwei junge Frauen vor, die bei einem Luftfahrt-Zulieferer in Speyer eine Ausbildung machen.