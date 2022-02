Mandelblütenfest in Gimmeldingen - zum dritten Mal abgesagt

per Mail teilen

Das traditionelle Mandelblütenfest im Neustadter Ortsteil Gimmeldingen ist in diesem Frühjahr erneut abgesagt - zum dritten Mal in Folge wegen der Corona-Pandemie.

SWR Irmgard Reißinger

"Es bleibt keine andere Möglichkeit bei den jetzt geltenden Corona-Regelungen", sagt Fabian Fuchs vom Stadtmarketing Neustadt. Fuchs ist für die Veranstaltungssicherheit zuständig.

Das Mandelblütenfest, so Fabian Fuchs, sei nicht umsetzbar. Denn die Obergrenze bei Veranstaltungen liege wegen Corona aktuell bei 10.000 Besuchern. Selbst wenn diese Grenze auf 25.000 Besucher erhöht würde, sei ein Fest dieser Größenordnung nicht zulässig. Schließlich sei ja nicht auszuschließen, dass bei schönem Wetter um die 30.000 Besucher am Wochenende zum Mandelblütenfest nach Neustadt-Gimmeldingen kommen – wie vor Corona.

Absperrungen des Ortsteils Gimmeldingen gab es schon im vergangenen Frühjahr SWR Foto: Panja Schollbach

Kein Betretungsverbot in Gimmeldingen mehr

Fabian Fuchs spricht daher von einer "Zwischenlösung". Es werde kein Mandelblütenfest wie gewohnt mit einer Wahl der Mandelblüten-Königin und mit Ausschankstellen rund um Gimmeldingen geben. Allerdings auch kein "Betretungsverbot" an Wochenenden für Touristen mehr wie im vergangenen Jahr. Da war der Ortsteil für Tagestouristen abgesperrt worden.

Ortskern von Gimmeldingen: Mandelblüten-Besucher mussten bei der Mandeblüte 2021 draußen bleiben SWR

Das heißt: Touristen können Zimmer und Ferienwohnungen in Gimmeldingen buchen, Winzer können Höfe als Straußwirtschaften öffnen und Spaziergänger können die Mandelblüte in den Weinbergen genießen. Dabei werde die Situation rund um das Weindorf beobachtet. Falls der Andrang zu groß wird, will die Stadt eingreifen.

Schon Ende Januar hatten einige Gimmeldinger Winzerbetriebe bereits eine Absage des Festes befürchtet. Die Folge seien Umsatzeinbußen und dass mögliche neue Kunden ausbleiben, die durch das Fest in der Vergangenheit immer auf die Winzer im Dorf aufmerksam gemacht wurden. Freuen können sich dagegen die Weingüter, die auch Ferienwohnungen anbieten: Ihre Betten dürften ausgebucht sein, wenn voraussichtlich Ende März die Mandelbäume in Gimmeldingen blühen.