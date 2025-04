Der Umschlag mit dem hochgiftigen Stoff Cyanid lag schon zehn Jahre in einem Raum der Stadtverwaltung Frankenthal. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.

Nach dem Fund eines Umschlags mit der Chemikalie Natriumcyanid im Rathaus am Neumayerring am vergangenen Mittwoch, hat die Stadtverwaltung Frankenthal jetzt weitere Details zu den Hintergründen bekannt gegeben. Demnach wurde der Umschlag schon seit dem Jahr 2015 in einem Lagerraum des Rathauses aufbewaht.

Damals sei er von Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und der Polizeiinspektion Frankenthal in einer Wohnung beschlagnahmt und in dem Lagerraum verwahrt worden. Natriumcyanid ist das Salz der Blausäure und kann bereits in geringen Mengen für den Menschen tödlich sein, wenn es geschluckt oder eingeatmet wird oder mit der Haut in Kontakt kommt.

Giftiges Cyanid wurde offenbar vergessen

Seither habe sich das Cyanid in einem verschlossenen Behältnis innerhalb eines mehrfach gesicherten Lagerraums befunden, teilte die Stadtverwaltung weiter mit. Eine Sprecherin bezeichnete ihn als "Verschlusssachen-Raum."

Nur ein enger Mitarbeiterkreis habe Zugang zu dem Raum gehabt. Außerdem schließe die Feuerwehr aus, dass der Stoff austreten und in die Räume der Stadtverwaltung gelangen konnte.

Stadt Frankenthal: Raum mit Cyanid wurde gereinigt

Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gesundheitsgefahr für Mitarbeitende im Rathaus oder die Bevölkerung bestanden. Auch konnten keine weiteren Gefahrstoffe gefunden werden. Der Lagerraum ist laut Stadtverwaltung inzwischen professionell gereinigt worden und könne wieder genutzt werden.

Stadt Frankenthal bietet medizinische Beratung

Die Stadtverwaltung Frankenthal teilte mit, dass sie alle Mitarbeitenden, die den Umschlag möglicherweise schon einmal berührt haben, informieren wird. Ihnen würde die Stadt auch eine "vorsorgliche medizinische Beratung" anbieten.

Der verdächtige Umschlag hatte am Mittwoch in Frankenthal für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Mehrere Straßen rund um den Fundort im Neumayerring waren fünf Stunden lang abgesperrt.