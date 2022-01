Wird es wieder ein Mandelblütenfest in der Pfalz geben?

Alle treibt die Frage um: Kann im März im Neustadter Ortsteil Gimmeldingen das Mandelblütenfest nach zwei Jahren Pause wieder gefeiert werden? Tourismusexperten, die Ortsvorsteherin, Winzer und Hoteliers blicken dabei auf die Entwicklung der Corona-Pandemie und hoffen.

Noch sind die Temperaturen in Neustadt-Gimmeldingen niedrig. Von Mandelblüte also noch keine Spur. Ortsvorsteherin Claudia Albrecht rechnet frühestens Ende März mit der Blüte. Neustadts Touristik-Chef Martin Franck sieht das etwas anders: "Wir wissen ja – in der Pfalz kann das manchmal ganz schnell gehen“.

Neustadt: Mandelblütenfest als Touristenmagnet

Franck, Geschäftsführer der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH, ist sowas wie Neustadts Chef-Touristikexperte. Er sagt, das Mandelblütenfest sei inzwischen für Neustadt fast so wichtig wie das Deutsche Weinlesefest im Oktober. Im März, schwärmt er, wenn in der Pfalz noch nicht viel los sei, sorgte das Mandelblütenfest bis 2019 für traumhafte Buchungszahlen in Neustadts Beherbergungsbetrieben.

Corona setzt Besucherboom ein Ende

2020 und 2021 endete das abrupt "dank“ der Pandemie. Im letzten Jahr gab es von Anfang März bis Mitte April sogar ein Pandemie-bedingtes "Betretungsverbot“ für Nicht-Ortsansässige. Im Visier des Verbots standen dabei die zahlreichen Tagestouristen. Zufahrten wurden an Wochenenden gesperrt, Straßen im Ortsteil und die sogenannte Mandelmeile wurden zu Tabuzonen.

Die Straße nach Gimmeldingen SWR

Neustadt-Gimmeldingen: 2022 keine Sperrung geplant

Eine solche Sperrung wird es in diesem Jahr nicht geben. Davon ist Martin Franck überzeugt. Die Mandelblüte komme, ob mit Fest oder nicht. Möglichst vielen Besuchern dabei frohe Stunden zu bereiten, sei das Ziel der Neustadter Touristik. Allerdings sollen Zustände wie bis 2019 mit bis zu 30.000 Besuchern an einem Festwochenende – mit entsprechendem Müllaufkommen – der Vergangenheit angehören.

"Wir wurden da Opfer unseres eigenen Erfolgs.“

Völlig tiefenentspannt ist Gimmeldingens Ortsvorsteherin Claudia Albrecht: "Wir bleiben ruhig hier sitzen und warten ab“, beschreibt sie die Situation in ihrem Ortsteil, in dem es sowohl etwa 2.500 Einwohner als auch 2.500 Mandelbäume gibt. Spontan zu reagieren, zu planen und zu organisieren, darin seien die Gimmeldinger geübt. Die Corona-Situation sei entscheidend. Geplant ist ein Stufenplan, um den Zutritt von Besuchern je nach Infektionsgefahr zu steuern.

"Wenn die erste Mandelblüte aufspringt, dann überlegen wir.“

"Ob es ein Mandelblütenfest gibt – dafür müsste ich in die Glaskugel schauen“, sagt Martin Ferckel, einer der neun ortsansässigen Winzer. Er hatte in der Vergangenheit einen eigenen Ausschank betrieben und weitere Ausschankstellen im Ort beliefert. In den letzten beiden Jahren habe er natürlich Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. "Aber es gibt Schlimmeres“ so sein Fazit. Mit Sorge blickt dagegen Winzer Felix Estelmann auf den März. Die fehlenden Einnahmen 2020 und 2021 haben ihm geschadet, sagt er. Außerdem habe er in der Vergangenheit regelmäßig neue Kunden an den Festwochenenden gewonnen.

Die meisten Unterkünfte schon ausgebucht

Auch das Weingut Thomas Steigelmann profitiert davon, wenn das Fest stattfindet. Sollte es erneut ausfallen, "wäre das blöd“ sagt die Senior-Chefin im Betrieb. Das Weingut bietet auch drei Ferienwohnungen an, die im März und April auch ohne Fest schon von Gästen gebucht wurden. Gleiches meldet Jörg Appelt vom "Loblocher Hof“ mit fünf Premium-Ferienwohnungen. Er liege mit seinen Buchungen bereits zu 30 Prozent über den Zahlen von 2019. Und das, obwohl die Ferienwohnungen bei ihm nicht für nur zwei Nächte gebucht werden können. Statt auf Wochenendtouristen setzt Appelt daurauf, dass die Gäste länger bleiben.