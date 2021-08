Die Gewichtheberin Lisa Marie Schweizer vom AV 03 Speyer hat bei den Olympischen Spielen in Tokio den zehnten Platz erreicht. Im Zweikampf aus Reißen und Stoßen hob die 26-jährige insgesamt 217 Kilogramm. Lisa Marie Schweizer war in der Klasse bis 64 Kilo Körpergewicht in Tokio am Start. Olympiasiegerin wurde Maude Charron aus Kanada mit gehobenen 236 Kilogramm.