Der Gewichtheber Jürgen Spieß hat seine internationale Karriere beendet, wird aber zunächst seinem Verein, dem AV 03 Speyer weiter in der Bundesliga zur Verfügung stehen. Das hat der Abteilungsleiter Gewichtheben im Verein, Frank Hinderberger, dem SWR bestätigt. Spieß nahm an drei Olympischen Spielen teil und gewann 2009 in seiner Gewichtsklasse die Europameisterschaft. Der 37-jährige feierte fünf Mannschaftsmeisterschaften mit dem AV 03 Speyer.