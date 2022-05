per Mail teilen

Ein betrunkener Mann mit über vier Promille Blut-Alkohol hat am Mittwoch- Abend in Maikammer auf seine Lebenspartnerin eingeschlagen. Nach Polizeiangaben wurde der 45-Jährige in Gewahrsam genommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Er darf sich der Frau auch nicht mehr nähern.