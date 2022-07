Landwirte warten bei Getreideanbau auf EU-Entscheidungen

per Mail teilen

In der Vorder- und Südpfalz läuft die Getreideernte. Nach Angaben des Bauern- und Winzerverbandes wird Mitte Juli eine erste Bilanz gezogen. Aktuell werde Wintergerste geerntet. Die Ernte bei Winterweizen kommt dagegen jetzt erst in Gang, sagte der Sprecher des Verbandes. Eine Rekord-Getreideernte sei wegen unterdurchschnittlicher Regenfälle im Frühjahr nicht zu erwarten. Ob die Landwirte vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges fürs nächste Jahr mehr Getreide anbauen werden, ist unklar. Die Bauern warten auf Entscheidungen der EU, was zum Beispiel die Stilllegung von Flächen oder die Fruchtfolge betrifft. Bis spätestens September müssten die EU-Vorgaben feststehen. Auf jeden Fall sei wegen gestiegener Kosten für Düngemittel und Diesel sowie bei den Löhnen mit höheren Preisen beim Getreide zu rechnen.