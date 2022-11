Tote Katzenbabys in Neustadt: 1.000 Euro Belohnung

In Neustadt ist eine Plastiktüte gefunden worden, in der sechs tote Katzenbabys lagen. Die Tierschutzorganisation Peta hat eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt - für Hinweise.

Die toten Katzenbabys waren laut Polizei am 10. November gefunden worden. Die Tüte lag offenbar schon mehrere Tage an einer Straße in der Nähe des Hambacher Schlosses. Die Polizei hat ermittelt gegen Unbekannt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Tierschutzorganisation Peta will mit der Belohnung nach eigenen Angaben dabei helfen, den Fall aufzuklären.

Die Polizei ermittelt nach dem Fund in Neustadt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz Getty Images Getty Images/iStockphoto

Getötete Katzen: Peta hofft auf Hinweise

Wie eine Peta- Mitarbeiterin dem SWR sage, erhofft sich die Organisation außerdem davon, dass mehr Menschen Tiermisshandlungen oder Tötungen anzeigen. Verstöße gegen das Tierschutzgesetz können laut Peta mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden.