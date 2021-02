In der Pfalz sind in der Nacht zwei Frauen getötet worden: In Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) soll ein Mann seine Tante erstochen und seine Mutter schwer verletzt haben. In Neustadt wurde ein 81-Jähriger festgenommen, der seine Ehefrau getötet haben soll.

Bei dem Großeinsatz der Polizei in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) fanden die Beamten eine tote Frau und eine schwerverletzte Frau vor. Wie der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal Hubert Ströber dem SWR am Donnerstag sagte, hat nach bisherigen Erkenntnissen ein Mann seine 60-jährige Mutter und seine gleichaltrige Tante angegriffen. Die Tante starb. Die Mutter konnte sich trotz mehrerer Messerstiche zu den Nachbarn flüchten, die die Polizei alarmierten.

81-Jähriger soll in Neustadt Ehefrau getötet haben

Auch in Neustadt haben sich in der Nacht offenbar schreckliche Szenen abgespielt: In der gemeinsamen Wohnung soll ein 81-Jähriger seine Ehefrau getötet haben. Nachbarn hatten am Mittwochabend die Polizei alarmiert, weil sie einen Streit in der Wohnung des Paares gehört hatten. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die 72-jährige Ehefrau schwerverletzt vor. Die Frau konnte nicht mehr gerettet werden, sie starb noch vor Ort. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 81-Jährige seine Ehefrau tötete. Der Mann wurde festgenommen.

Erst am Wochenende war eine Frau getötet worden

Die beiden getöteten Frauen markieren den traurigen Höhepunkt von Gewalttaten in den vergangenen Tagen: Erst am Wochenende war in Neustadt-Mußbach eine 50-Jährige Frau in einem Mehrfamilienhaus getötet worden. Die Leiche der Frau lag in einem Keller. Ein 49 Jahre alter Mann gilt als tatverdächtig und sitzt in U-Haft.