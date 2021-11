Ungeimpfte treiben in Neustadt und Bad Dürkheim die Corona-Zahlen in die Höhe

Nach Angaben der Gesundheitsamtsleiterin in Neustadt und dem Kreis Bad Dürkheim sind die meisten Corona-Infizierten ungeimpft - doch auch Impfdurchbrüche mehren sich.

Silke Basenach, die Leiterin des Gesundheitsamtes für Neustadt und den Kreis Bad Dürkheim, im Interview Kreisverwaltung Bad Dürkheim

SWR Aktuell: Die Fallzahlen steigen seit Anfang November stark an. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Bad Dürkheim und Neustadt bei 135. Können Sie noch alle Kontakte der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen nachverfolgen?

Silke Basenach: Wir schaffen das noch. Aber das ist mit einer großen Anstrengung verbunden. Nach wie vor ist es uns möglich, bis zum Laufe des Abends die wirklich engen Kontaktpersonen zu informieren. Zusätzlich bitten wir die positiv getesteten Personen, die Menschen, mit denen sie keinen engen Kontakt hatten oder die nicht zu den vulnerablen Gruppen gehören, selbst zu benachrichtigen.

SWR Aktuell: Und das funktioniert?

Basenach: Ja, das funktioniert.

SWR Aktuell: Wer steckt sich denn vor allem an?

Basenach: Es stecken sich bei uns im Kreis Bad Dürkheim und in Neustadt vor allem Ungeimpfte an. Es gibt aber auch Impfdurchbrüche und wir haben das Gefühl, dass diese auch zunehmen. Es ist eben so, dass die Ungeimpften auch Geimpfte anstecken. Wobei ich betonen möchte: die geimpften Menschen haben weniger Symptome, die Verläufe sind leichter. Das zeigt ganz klar, dass die Impfung schützt.

SWR Aktuell: Wo stecken sich die Leute denn an?

Basenach: Das ist diffus und nicht immer nachzuvollziehen. Vieles passiert im privaten Bereich und eher Drinnen. Aber wir haben auch Ausbrüche in Schulen und Kindergärten. Am Donnerstag hatten wir einzelne Fälle an zwei Schulen in Grünstadt und einer Kita. Und wir haben derzeit auch mehrere Ausbrüche in Seniorenheimen. Ein größerer derzeit im Bürgerspital in Wachenheim.

SWR Aktuell: Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind seit fast zwei Jahren mit der Corona-Pandemie beschäftigt. Aktuell rollt die vierte Corona-Welle. Wie ist die Stimmung im Team?

Basenach: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind müde und erschöpft von diesen fast zwei Jahren Pandemie. Aber sie sehen es als ihre Aufgabe an und sie tragen es mit Fassung. Nach wie vor finden sich auch immer noch genug, die sich für die Wochenenddienste eintragen. Das ist ein gutes Zeichen.

SWR Aktuell: Jetzt ist Anfang November, der Winter kommt erst noch. Hält Ihr Team das durch?

Basenach: Wir haben uns darauf eingestellt, dass wir den Winter viel arbeiten müssen. Und wir hoffen, dass es nächstes Jahr wieder anders wird. Es gibt im Team immer einen, der die anderen aufmuntert und Mut macht, die Stimmung ist trotz allem noch relativ gut.

SWR Aktuell: Reicht das Personal, dass Sie aktuell haben, aus?

Basenach: Wir haben für das nächste halbe Jahr sechs zusätzliche Ganztagskräfte bekommen. Die machen das sehr gut und das hilft ungemein. Wir könnten auch noch die Kreisverwaltung um weitere Unterstützung bitten. Und wenn gar keine Möglichkeit mehr besteht, auch die Bundeswehr wieder anfragen.

SWR Aktuell: Was muss passieren, damit die Arbeitsbelastung in Ihrem Gesundheitsamt wieder zurückgeht?

Basenach: Es würde sehr helfen, wenn sich die, die noch nicht geimpft sind, impfen lassen. Gut wäre auch, wenn die Drittimpfung in den Seniorenheimen sehr bald passieren würde. Ansonsten plädiere ich dafür, diesen Herbst und Winter noch vorsichtig zu sein. Mehr draußen als drinnen zu machen und die Abstands- und Hygieneregeln auch einzuhalten.