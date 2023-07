Brandgeruch in Landau, SÜW und Germersheim

Ein süßlich-beißender Geruch liegt über der Südpfalz. Die Städte und Kreise klären auf: Das liegt an einem Brand im Kreis Karlsruhe.

Allein in der Landauer Stadtverwaltung habe es Anrufe besorgter Bürger in zweistelliger Höhe gegeben, berichtet eine Sprecherin: Warum stinkt es hier gerade so? Liegt es vielleicht an dem großen Brand eines Autohauses am Samstag in Landau? Nein, klärt die Verwaltung auf: Schuld ist ein Großbrand in Oberderdingen-Flehingen im Landkreis Karlsruhe. Hier brennt seit Montagabend ein Recyclinghof. Auch die Kreise Südliche Weinstraße und Germersheim haben inzwischen eine ähnliche Erklärung veröffentlicht. Das allein lässt schon erahnen, wie weit der Gestank reicht.

Der Geruch ist demnach in der gesamten Südpfalz wahrnehmbar. Eine Gefahr für die Gesundheit der Menschen bestehe aber nicht. Die Rettungs- und Hilfsorganisationen aus Landau stehen der Stadtverwaltung zufolge in Kontakt mit der Einsatzleitung vor Ort.

500 Feuerwehrleute im Einsatz

Laut Polizei ist das Feuer in dem Recyclingunternehmen in Oberderdingen-Flehingen am Montagabend gegen 21 Uhr ausgebrochen. Seitdem kämpfen bis zu 500 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks (THW) gegen die Flammen. Eine hohe Rauchwolke war am Abend über dem Firmengelände zu sehen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.