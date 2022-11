Neues Stellwerk: Fünf Bahnstrecken in der Südpfalz gesperrt

per Mail teilen

In der Südpfalz werden ab Mittwochabend fünf Bahnstrecken gesperrt. Bis zum 10. Dezember fahren Ersatzbusse, denn in Wörth wird ein neues elektronisches Stellwerk angeschlossen.

Betroffen sind die Strecken von Wörth nach Karlsruhe, Kandel und Germersheim sowie die Gleise der Karlsruher S-Bahn. Mit den Arbeiten in Wörth beendet die Bahn nach 18 Monaten Bauzeit ein Großprojekt: Sieben alte Stellwerke sind ersetzt, 380 Kilometer Kabel verlegt, sowie fast 200 Signale, mehr als 100 Weichen und 40 Bahnübergänge erneuert oder modernisiert worden.

Bahn-Projekt wird in Wörth beendet

Die neuen Stellwerke in Germersheim, Philippsburg, Rülzheim und Speyer sind bereits angeschlossen. Mit dem Stellwerk in Wörth wird das Projekt beendet. Laut Bahn kann dank der Modernisierung der Zugverkehr in der Südpfalz und nach Karlsruhe künftig schneller und zuverlässiger abgewickelt werden.

Ersatzbusse fahren

Ein Bus-Ersatzverkehr wird die Strecke von Karlsruhe Rheinbergstraße in Richtung Wörth/Badepark bis zum 10. Dezember bedienen. Der zweite Bus-Ersatzverkehr der AVG fährt auf der Strecke zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhofsvorplatz bis nach Germersheim. DB Regio wird nach eigenen Angaben ebenfalls einen weiteren Ersatzverkehr für den gesperrten Streckenabschnitt anbieten.