Solaranlagen als Haustürgeschäft

Die Verbraucherzentrale Ludwigshafen warnt vor unseriösen Firmen, die mit Haustürgeschäften Photovoltaik- und Solaranlagen verkaufen wollen. Die Verbraucherzentrale rät dazu, diese Angebote genau zu prüfen. Die Firmen würden sich die große Verunsicherung von Bürgern in puncto Energieversorgung zunutze machen. Sie behaupten am Telefon oder an der Haustür, dass ein Beratungstermin schon vereinbart sei. Laut Verbraucherzentrale bieten diese unseriösen Firmen Beratung für Photovoltaikanlagen oder Solaranlagen zur Warmwassererzeugung auf dem eigenen Dach. Auffallend daran sei, dass den verdutzen Kunden schon beim ersten Kontakt ein fertiger Kaufvertrag vorgelegt werde. Die Verbraucherzentrale Ludwigshafen rät, wer einen derartigen Kaufvertrag unterschrieben hat, soll von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen und vom Kaufvertrag zurücktreten.