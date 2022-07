Ein Verkehrsunfall in Germersheim gestern Abend ist offenbar auf zu intensives Training in einem Fitness-Studio zurückzuführen. Ein Autofahrer hatte in Germersheim eine Verkehrsinsel überfahren und einen Gesamtschaden von rund 7.000 Euro verursacht. Er gab an, sich nicht an den Unfallhergang erinnern zu können, aber dass er vielleicht einen Kreislaufkollaps nach dem Training und dem anschließendem Saunabesuch gehabt haben könnte. Sein Wagen musste abgeschleppt werden.