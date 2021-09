per Mail teilen

Eine 19-jährige hat wegen heißer Pizza auf ihren Beinen am Sonntagabend einen schweren Unfall in Westheim im Kreis Germersheim verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war während der Fahrt war die Pizza vom Schoß ihres Beifahrers auf ihre nackten Beine gerutscht. Die Frau verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und dieses prallte in ein geparktes Auto. Es entstand Schaden von rund 20.000 Euro.