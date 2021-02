per Mail teilen

Auf der B9 bei Germersheim ist in der Nacht zum Donnerstag ein Gefahrgut-Transporter umgekippt. Die Straße ist noch bis in den späteren Morgen gesperrt.

Nach Angaben der Polizei war kurz vor 1:30 Uhr der Tanklastzug auf der B9 in Höhe Germersheim in Richtung Karlsruhe aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer fuhr nach rechts in den Grünstreifen und das Tankstellen-Lieferfahrzeug kippte um. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Ladung aus Benzin und Diesel lief nach bisherigen Erkenntnissen nicht aus. Auch der Diesel-Tank der Zugmaschine blieb offenbar unbeschädigt.

Der Fahrer war laut Polizei nicht alkoholisiert. Ob die Fahrbahn glatt war, ist noch unbekannt.

B9 wird zeitweise komplett gesperrt

Die B9 ist seit dem Unfall in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt. Feuerwehr, Polizei und die Straßenmeisterei sind im Einsatz. Während der Bergung kann zwischendurch die B9 auch in der anderen Fahrtrichtung gesperrt werden. Die Polizei geht davon aus, dass das bis in den Vormittag hinein andauert. Laut einem Polizeisprecher muss ein Kran angefordert werden. Die Schadenshöhe ist noch unklar.