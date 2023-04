Vor dem Verwaltungsgericht in Neustadt geht am Dienstag der Streit um den Bau einer neuen Moschee in Germersheim in die nächste Runde. Die Ditib-Gemeinde klagt gegen die Kreisverwaltung.

Zwei Kuppeln, zwei Minarette, Keller, Ergeschoss und Obergeschoss, eine Nutzfläche von rund 2.300 Quadratmetern - so stellt sich die islamisch-türkische Ditib-Gemeinde in Germersheim ihre Moschee vor. Wenn es nach der türkisch-islamischen Gemeinde geht, könnte die geplante Moschee in Germersheim so aussehen. Ditib Germersheim 2020: Bauantrag für Moschee in Germersheim wegen Lärm abgelehnt Vor drei Jahren hatte der Kreis Germersheim einen Bauantrag für die Moschee abgelehnt und das mit dem Lärm begründet, der durch die mit dem Auto ankommenden und wegfahrenden Moschee-Besucher entstehen könnte. 2021: Bauantrag für Ditib-Moschee wieder abgelehnt Die Gemeinde, die zum türkisch-islamischen Ditib-Verband gehört, hatte daraufhin den Bauantrag geändert. Auch der wurde vom Kreis abgelehnt. Dieses Mal mit der Begründung, dass Neubauten in dem Gebiet nicht zulässig seien. Die Kreisverwaltung schreibt: "Der Bebauungsplan enthält eine Festsetzung, nach der im betroffenen Bereich lediglich 'Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen der […] bestehenden Nutzungen' zulässig sind." Klage vorm Verwaltungsgericht: Ditib will Moschee in Germersheim bauen Die Ditib-Gemeinde Germersheim will trotzdem eine Baugenehmigung bekommen und klagt daher vor dem Verwaltungsgericht Neustadt. Sitz der Gemeinde in Germersheim: direkt daneben ist der Bauplatz für die geplante Moschee. Ditib Germersheim Streit um Moschee in Germersheim schwelt schon lange Der Streit um den Bau der geplanten Moschee reicht schon länger zurück: Bereits vor zehn Jahren hatte die Kreisverwaltung dem Bau auf dem Grundstück direkt neben dem Gemeindegebäude in Germersheim zugestimmt. Nach dem offiziellen Baustart 2016 hatte die Stadt aber vor dem Verwaltungsgericht Neustadt einen Baustopp bewirkt. Später hatte das Oberverwaltungsgericht Koblenz die Baupläne für unrechtmäßig erklärt, unter anderem weil sich die Größe der Moschee nicht mit dem Wohngebiet vertrage und es an Parkplätzen fehle. Kritik an politischer Ausrichtung von Ditib Neben der juristischen Diskussion hatte es auch grundsätzliche Kritik an der Ditib-Gemeinde gegeben: Im August 2016 hatten der Landrat des Kreises Germersheim, Fritz Brechtel, Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile (beide CDU) und die CDU Südpfalz die Gemeinde aufgefordert, aus dem Ditib-Dachverband auszutreten und sich von der türkischen Politik zu distanzieren. Zur Begründung hieß es, Ditib sei ein verlängerter Arm des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan, der sich deutlich gegen die Integration der Türken in Deutschland ausgesprochen habe. Ditib Germersheim: "politische Gründe" verhindern Moscheebau Der aktuelle Vorsitzende der Ditib-Gemeinde Germersheim, Hayrettin Günes, beklagt denn auch, die Baugenehmigung werde "aus politischen Gründen" nicht erteilt. Gegenüber der SWR sagte er: "Egal, was wir bringen oder ändern, wir werden zurückgewiesen." Bisher habe seine Gemeinde rund eine Million Euro an Ausgaben rund um den geplanten Moscheebau gehabt.