Die Stadt Germersheim hat ein Problem: Zu viele Häuser sind schlecht gedämmt. Das ist eine Gefahr für die Wärmewende. Die Stadt will's den Hausbesitzern nun leichter machen.

Die Stadt Germersheim steht damit nicht alleine da. Bundesweit gelten Millionen Häuser als energetischer Sanierungsfall. Das ist schlecht für die Klimaziele und die Wärmewende.

Was hat das Sanieren mit der Wärmewende zu tun? Bei der Wärmwende geht es darum, immer weniger Gebäude mit den klimaschädlichen Energieträgern Gas und Öl zu heizen. Denn die stoßen Treibhausgase aus und befeuern damit den menschengemachten Klimwandel. Bis 2045 will Deutschland im Gebäudebereich klimaneutral werden. Dabei helfen soll auch das energetische Sanieren von Häusern. Das gehört zur Wärmewende dazu: je wenige Energie in den Gebäuden verbraucht wird, desto weniger klimafreundliche Energie muss produziert werden.

Damit sich mehr Eigentümerinnen und Eigentümer mit dem Thema "Sanieren" beschäftigen, kooperiert die Stadt Germersheim in der Südpfalz mit einem Projekt des Mannheimer Energieversorgers MVV .

Wo sind die Wärme-Schwachstellen in Germersheim?

Im März war dafür ein Fahrzeug in der Stadt unterwegs und hat mit einer Spezial-Kamera Wärmebilder der Gebäude geknipst. Auch aus einem Flugzeug heraus wurden Aufnahmen gemacht. Auf den Fotos und an den Farben kann man sehen, an welchen Stellen die Häuser besonders viel Wärme nach draußen abgeben.

Mit so einem Auto wurden in Germersheim die Wärmebild-Aufnahmen gemacht. SWR

Bericht gibt auch Tipps für energetische Sanierung

Die Aufnahmen sind nun ausgewertet. Und die Hausbesitzerinnen und -besitzer können die anfordern. 60 Euro kostet das. Dazu gibt es einen mehrseitigen Bericht. In dem steht unter anderem drin, wo das Haus Wärme verliert, wo das Haus gedämmt und saniert werden könnte und auch, wie groß der Aufwand dafür wäre.

Die Stadt Germersheim hofft, das möglichst viele Berichte angefordert werden. "Die thermographischen Aufnahmen sind oft mit einem echten Aha-Effekt verbunden", sagt Klimaschutzmanagerin Merle Johnston. "Ich empfehle Hausbesitzenden einen Bericht erstellen zu lassen, da dieser auch konkrete Beispiele enthält."

Wärmebilder auch in VG Wachenheim und Limburgerhof

In der Pfalz haben mit der Verbandsgemeinde Wachenheim und der Gemeinde Limburgerhof schon zwei andere Kommunen Wärmebilder von allen Gebäuden erstellen lassen. Zwei Prozent der Hausbesitzer hätten Berichte angefordert. "Das hört sich gar nicht so super an", sagt MVV-Projektleiter Simon Gans. Allerdings müsse man bedenken, dass die Sanierungsquote in Deutschland im Jahr unter einem Prozent liege. Deswegen sagt er: "Das lief ganz gut."

"Wir wissen nicht, ob die Sanierungen wirklich gemacht worden sind", gibt Wachenheims Klimaschutzmanager Florian Königstein zu. Trotzdem ist er sich sicher, dass die Wärmebilder und die Sanierungs-Empfehlungen auch in seiner Verbandsgemeinde etwas bewirkt haben: "In den Berichten stehen ja auch kleinere, nicht so teure Maßnahmen drin." So könnte ein Gebäude zum Beispiel durchs Dämmen der Decke in eine bessere Energieeffizienzklasse rutschen. Und dann könnte sich auch der Einbau einer Wärmepumpe für ältere Häuser lohnen.