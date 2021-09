Ein 20-jähriger Autofahrer hat am Wochenende in Germersheim einen schweren Verkehrsunfall mit drei weiteren Verletzten verursacht. Wie die Polizei heute mitteilt, kam er wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte in der Böschung gegen Büsche und Bäume. Er und seine drei Beifahrer kamen in ein Krankenhaus. Laut Polizei war bereits gegen den Fahrer ein Fahrverbot verhängt worden.