Die Polizei Germersheim hat nach monatelangen Ermittlungen zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die beiden Männer kamen in Untersuchungshaft. Seit dem Frühsommer hatten die Ermittler nach eigenen Angaben Drogengeschäfte beobachtet, vor allem in einer Parkanlage in der Innenstadt . Neun Wohnungen seien durchsucht und Betäubungsmittel beschlagnahmt worden. Zwölf Strafverfahren wurden eingeleitet.