Inzidenz über 600

per Mail teilen

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Germersheim ist am Donnerstag auf 600,7 gestiegen. Damit hat der Kreis mit Abstand die höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen in ganz Rheinland-Pfalz. Aktuell sind dort über 1.700 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Die meisten Infizierten sind jünger als 20 Jahre alt. Die Mitarbeiter im Kreisgesundheitsamt sind wegen der hohen Corona-Zahlen nach eigenen Angaben bei der Kontaktnachverfolgung überlastet. Unterstützt werden sie inzwischen von Bundeswehrsoldaten.