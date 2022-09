Im März sollen zwei Männer in einer Bar in Germersheim auf zwei andere Gäste eingestochen haben. Die Staatsanwaltschaft will die beiden nun vor Gericht sehen.

Wie die Staatsanwaltschaft Landau selbst mitteilt, hat sie gegen die beiden Männer, 20 und 30 Jahre alt, Anklage wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Der Jüngere soll Ende März in einer Bar in Germersheim mit mehreren Leuten einen Geburtstag gefeiert haben. Kurz vor Mitternacht hätten dann zwei Männer die Bar betreten, 34 und mittlerweile 50 Jahren alt. Dann soll es laut Staatsanwaltschaft zum Streit gekommen sein, weil einer beiden Neuankömmlinge eine Frau aus der Gruppe angesprochen und ihr ins Haar gefasst habe. Schließlich sei die Situation eskaliert: Der 20-Jährige Angeklagte soll den anderen Angeklagten telefonisch in die Bar beordert haben. Beide sollen dann mit Messern auf die anderen Männer losgegangen sein. Lange Krankenakte nach Messerstecherei in Germersheim Besonders schwer soll es laut Staatsanwaltschaft den 34-Jährigen erwischt haben: Er soll eine Schnittwunde am Kopf und mehrere Messerstiche in den Rücken abbekommen haben. Beim anderen ist von einem Schnitt in den Arm die Rede. Außerdem sollen die Angeklagten auf die Männer eingeschlagen und eingetreten haben. Erst als die Angreifer bemerkten, dass Polizeibeamte herbeieilten, ließen sie von den Opfern ab und flüchteten. Das Landgericht Landau hat nun über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.