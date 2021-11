Kreis Germersheim: Corona-Inzidenz steigt auf 300

per Mail teilen

Der Landkreis Germersheim hat mit einer Inzidenz von 300,7 am Montag die höchste Zahl der Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben des Kreises sind auch Kitas und Schulen betroffen. Extrem hoch ist die Inzidenz bei den unter 20-Jährigen.

Bei den unter 20-Jährigen im Kreis Germersheim lag die Corona-Inzidenz am Montag bei 1.314. In der Richard-von-Weizsäcker-Realschule Plus wurden beispielweise insgesamt 22 Schüler, Lehrkräfte und auch ein Sozialarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte die Kreisverwaltung mit.

Germersheim: Neun Klassen einer Schule im Fernunterricht

Nach Angaben der Schulleiters vom Montag wurde deshalb die gesamte Jahrgangsstufe der achten Klasse nach Hause geschickt. Außerdem befinde sich eine siebte und eine neunte Klasse im Fernunterricht.

Insgesamt seien knapp 190 Schülerinnen und Schüler betroffen, die in Quarantäne mussten. Sie sollen am Mittwoch einen PCR-Test machen. Fällt dieser negativ aus, können sie wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren.

Gesundheitsamt Germersheim rät zu Masken im Unterricht

Das Gesundheitsamt im Landkreis Germersheim empfiehlt vor dem Hintergrund der hohen Infektionszahlen vor allem unter Kinder und Jugendlichen, in den Schulen während des Unterrichts wieder Masken zu tragen und in den Kindertagesstätten wieder Kleingruppen zu bilden. Im Landkreis sind derzeit 678 Menschen mit Corona infiziert.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Germersheim in der gleichnamigen Stadt SWR

Auch im Kreis Südliche Weinstraße war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 230,2 am Montag sehr hoch. Landau folgte mit 229,2.