Ehrliche Finderin übergibt 1.000 Euro

In Germersheim hat eine Spaziergängerin eine Geldbörse mit mehr als 1.000 Euro Bargeld gefunden und zur Polizei gebracht. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte die ehrliche Finderin den Geldbeutel am Sonntagnachmittag im Bereich des Yachthafens. Sie nahm ihn an sich und ging direkt zur Polizei. Die Beamten konnten den Eigentümer schnell ausfindig machen. Er sei überglücklich, sein verlorenes Geld wieder bekommen zu haben, so die Polizei. Die Frau habe außerdem auf den ihr zustehenden Finderlohn verzichtet.