per Mail teilen

Der Haushalt des Landkreises Germersheim rutscht durch die Corona-Pandemie weiter in die roten Zahlen. Nach Angaben der Kreisverwaltung wurden bisher rund drei Millionen Euro für die Corona-Maßnahmen ausgegeben.

Rund zwei Millionen Euro davon seien in das Corona-Hilfskrankenhaus in Wörth geflossen. Auch das Schutzmaterial und die erlassenen Kita-Beiträge hätten den Kreis einiges an Geld gekostet. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, unterstützt das Land die rheinland-pfälzischen Städte und Gemeinden mit einer Pauschale von 25 Euro pro Einwohner. Im Landkreis Germersheim seien diese Mittel allerdings bereits aufgebraucht. Vor allem für das Hilfskrankenhaus und für den sozialen Bereich würden noch weitere Gelder benötigt werden. Nach Angaben der Kreisverwaltung hat der Kreis das Land bereits um weitere finanzielle Unterstützung gebeten.