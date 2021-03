Der Kreis Germersheim bleibt im Lockdown - obwohl es im Rest des Landes ab Montag erste Lockerungen gibt. Grund ist, dass die Sieben-Tages-Inzidenz bei über 100 Neuinfektionen liegt.

Hintergrund ist, dass Bund und Länder eine "Notbremse" bei den aktuellen Lockerungen beschlossen hatten: Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen in dem Land oder der Region auf über 100, treten ab dem zweiten darauf folgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder in Kraft.

Kreis Germersheim: Ausgangssperre und verschärfte Maskenpflicht

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Germersheim lag am Freitag bei 130,2 Neuinfektionen. Die Lockdown-Maßnahmen für die Kommunen dort wurden deshalb per Allgemeinverfügung bis zum 14. März verlängert: Es gilt eine verschärfte Maskenpflicht an ausgewiesenen Plätzen und eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr. Auch die Schulen im Landkreis bleiben geschlossen. Die seit 1. März gültigen Lockerungen bleiben aber bestehen. Betroffen ist in Rheinland-Pfalz auch der Kreis Altenkirchen im Westerwald.

Landrat Fritz Brechtel wirbt um Verständnis

Der Landrat des Kreises Fritz Brechtel (CDU) appelierte an die Bürger: "Wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig werden. Im Namen des Gesundheitsschutzes bitte ich Sie herzlich, die beschlossenen Maßnahmen konsequent zu befolgen. Dies ist die beste Voraussetzung zur Senkung der Inzidenz und damit für baldige Lockerungen."

Der Kreis plant, so schnell wie möglich die Mitarbeiter von Schulen und Kitas impfen zu lassen. Außerdem sollen Schnelltests bald verfügbar sein.