Ein betrunkener Falschfahrer hat am Samstagabend zahlreiche Notrufe bei der Polizei in Germersheim und Wörth ausgelöst. Nach Angaben der Polizei, war der Mann auf der Bundesstraße 9 in Richtung Speyer auf der Gegenfahrbahn unterwegs. Er wurde gestoppt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle habe sich der Fahrer kaum auf den Beinen halten können. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 2,18 Promille ergeben. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.