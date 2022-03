Autoaufbrecher schläft in Bankfiliale ein

Ein Mann hat in Germersheim zunächst ein Auto aufgebrochen und einen Geldbeutel entwendet und sich anschließend in einer Bank-Filiale schlafen gelegt. Eine Passantin rief in der Nacht zum Donnerstag die Polizei, so ein Polizeisprecher. weil sie sich um den Mann sorgen machte. Die Beamten fanden bei dem Mann eine Brechstange und einen Geldbeutel aus dem Autoaufbruch. Diesen Fall hatten sie erst wenige Stunden vorher aufgenommen. Sie fanden außerdem bei dem polizeilich bekannten Wohnsitzlosen eine Softairwaffe, drei Klappmesser, Drogen und einen gestohlenen Personalausweis. Auch gab er zu in der Nacht ein Fahrrad gestohlen zu haben. Der Mann stand laut Polizei unter Drogen. Eine Blutprobe wurde entnommen.