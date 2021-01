per Mail teilen

Das Oberverwaltungsgericht in Koblenz hat entschieden, dass die Stadt Speyer mit Recht verboten hat, dass ein Betreiber in seinem Bordell Zimmer stundenweise vermietet. Der Betreiber hatte damit die Corona-Verordnung und die Schließung des Bordells umgehen wollen. Er hatte behauptet, von Prostitution in seinen Räumen nichts gewusst zu haben. Schon das Verwaltungsgericht Neustadt hatte das als abwegig zurückgewiesen. Nach wie vor konnten Kunden über eine Internetseite nicht nur ein Zimmer mieten sondern auch Kontakt zu Prostituierten aufnehmen.