In der Südpfalz sollen zwei Wasserschutzgebiete deutlich vergrößert werden, um das Trinkwasser für die Bürger zu schützen. Landwirte fürchten um ihre Zukunft. Gegen das Vorhaben gibt es mehr als 50 Einwände.

"Wenn das neue Wasserschutzgebiet kommt, stirbt unser Betrieb", sagt Gabi Braun, Landwirtin aus Hochstadt (Kreis Südliche Weinstraße). "Dann wissen wir nicht, wie es weitergeht", sagt ihr Nachbar, Obstbauer Tobias Wicke.

Trinkwasser soll in Südpfalz besser geschützt werden

In der Südpfalz wird wieder einmal übers Grundwasser diskutiert, gerungen und gestritten. Und die Frage ist: Wie lässt sich die Trinkwasser-Versorgung auch für die nächsten Jahrzehnte sichern? Und was müssen Einzelne dafür in Kauf nehmen?

Die geplanten großen Wasserschutzgebiete in der Südpfalz, rund um Zeiskam und Weingarten Gutachter

Kurz zu den Fakten: Die beiden Wasserschutzgebiete bei Zeiskam und Weingarten im Norden des Kreises Germersheim und in einem kleinen Teil des angrenzenden Kreises Südliche Weinstraße müssen neu festgelegt werden. Das hängt mit neuen Brunnen zusammen, mit einer ausgelaufenen Rechtsverordnung und neuen Regeln der Wasserwirtschaft. Und es hängt mit den Gefahren zusammen, denen das Grundwasser ausgesetzt ist. Schadstoffe aus der Landwirtschaft spielen da eine Rolle, außerdem der fortschreitende Klimawandel.

20.000 Kunden werden mit Wasser versorgt

20.000 Kunden werden mit dem Wasser versorgt, das der zuständige Versorger, die Germersheimer Nordgruppe, aus rund 150 Metern Tiefe hoch pumpt. Die Qualität gilt als gut. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Das Wasser als wichtige Ressource für die Bevölkerung schützen: Darum geht es bei der geplanten Ausweitung. Allein das Wasserschutzgebiet Zeiskam müsste laut einem Gutachten 30 Mal größer werden, als es bisher war.

Bauern und Winzer: Sorgen wegen Schutzgebiet

Die Gegend rund um Zeiskam, Weingarten, Lustadt (alle Kreis Germersheim) und Hochstadt wird landwirtschaftlich stark genutzt. Viele Bauern und Winzer sehen in den Plänen eine Gefahr, einige fürchten gar um die Existenz ihrer Betriebe. Grund: Sie müssten strengere Regeln bei einem Wasserschutzgebiet einhalten, zum Beispiel beim Düngen und beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.

Das gilt in Wasserschutzgebieten Wasserschutzgebiete haben in der Regel drei Zonen: In der ersten Zone wird das Wasser direkt aus dem Untergrund gefördert, dort stehen die Brunnen des örtlichen Wasserversorgers. In dieser Zone ist Land- und Forstwirtschaft verboten. Drum herum liegt die zweite Zone. Dort ist alles verboten, was Bakterien, Viren oder Parasiten ins Wasser bringen könnte. Dazu gehören das Düngen mit Gülle. Auch eine noch weiter gefasste dritte Zone ist dazu da, dass Wasser, das auf seinem Weg im Untergrund Richtung Brunnen fließt, zu schützen - vor allem vor chemischen Verunreinigungen.

Bauern: "Spritzen nur, was wir müssen"

Da ist zum Beispiel die Familie Braun. Sie hat einen landwirtschaftlichen Mischbetrieb in Hochstadt: mit Weinanbau, Getreide und Zuckerrüben, Schweinehaltung. Gabi Braun sagt: "Wir sind normale Landwirte. Wir spritzen nur soviel, wie es sein muss." In einem neuen Wasserschutzgebiet dürften sie nur noch begrenzt Pflanzenschutzmittel anwenden, sagt Braun. Sie prophezeit das Aus für den Weinanbau und die Fünf-Felder-Wirtschaft ihrer Familie.

Ebenfalls in Hochstadt haben Tobias und Carola Wicke ihren Betrieb. Sie bauen seit 21 Jahren in der Südpfalz Obst für den regionalen Markt an: vor allem Äpfel, Zwetschgen und Pfirsiche. Ihr Betrieb laufe "super", sagt das Ehepaar. Aber: Zehn von elf Hektar würden im neuen Schutzgebiet liegen. Eigentlich könnten sie mit den noch geltenden Regeln auch weiter wirtschaften. Doch: EU-weit droht ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten.

Wenn das Pestizid-Verbot im Schutzgebiet kommt, dann können wir kein Steinobst mehr anbauen, vielleicht noch Bio-Äpfel. All das Geld, das wir in den Betrieb gesteckt haben, wäre dann weg.

Die Wickes wissen noch nicht genau, was kommt. Aber sie reagieren schon jetzt: zwei festangestellte Mitarbeiter haben sie entlassen, Investitionen gestrichen, die Hälfte ihrer Fläche wollen sie roden:

Wasser und Landwirtschaft: Wie könnte ein Kompromiss aussehen?

Die Behörde, die entscheidet, wie groß die beiden neuen Wasserschutzgebiete werden, ist die SGD Süd mit Sitz in Neustadt. Behördenleiter Hannes Kopf sagt: "Wenn ich eine Rechtsverordnung mache, muss ich die fachlichen und rechtlichen Parameter beachten und die besondere Situation vor Ort begutachten."

Das soll heißen: Die Behörde weiß, was für viele Bauern und Winzer im Norden vom Kreis Germersheim auf dem Spiel steht.

Es ist eine Gratwanderung.

Bis Jahresende können der Behörde Bedenken wegen der neuen, erweiterten Schutzgebiete geschickt werden. Dann wird geprüft. SGD-Süd-Chef Kopf sagt dazu: "Ich schaue durchaus, wie sich auf europäischer Ebene die politische Diskussion entwickelt." Eine schnelle Entscheidung ist von der SGD Süd also nicht zu erwarten.

Wasserwirtschaft: "gesetzliche Regeln beachten"

Für Sebastian Exner vom Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (LDEW) ist die Sache klar: "Wasserschutzgebiete werden nach gesetzlichen Regelungen festgelegt. Das darf keine politische Entscheidung sein." Gleichzeitig betont er: die Schutzgebiete werden eingerichtet, um das Wasser für die Bevölkerung zu schützen. Wer als Einzelner dann davon negativ betroffen ist, könne mit Entschädigungen und Ausgleichszahlungen rechnen.

Aus der Landwirtschaft heißt es: Man könne sich eine freiwillige Kooperation vorstellen, so wie beim 2022 festgelegten Wasserschutzgebiet im Neustadter Ordenswald.

So läuft es in Neustadt: Im März 2022 hat die SGD Süd das Wasserschutzgebiet Ordenswald in Neustadt an der Weinstraße neu festgesetzt - kleiner als es beantragt worden war. Zusätzlich dazu gibt es eine freiwillige Kooperation zwischen den Stadtwerken Neustadt und circa 30 Bauern und Winzern in Zusammenarbeit mit dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR). Genaueres Düngen soll der Wasserqualität helfen Dafür werden Stickstoffproben genommen. Dann ermittelt das DLR, wie viel Dünger tatsächlich benötigt wird. Die Idee dahinter: umso genauer Pflanzen gedüngt werden, desto weniger wird davon ausgewaschen und gelangt in den Boden. Die Kooperation ist freiwillig. Wer sich nicht daran hält oder mitmacht, kann nicht bestraft werden. Stadtwerke Neustadt: "Kooperation ist akzeptable Lösung" "Die Kooperation ist für uns eine akzeptable Lösung", sagt Holger Mück von den Stadtwerken Neustadt. "Wir hatten schon vorher Kooperationen mit einzelnen Winzern, da hat sich das angeboten. Mück stellt aber klar: ob eine solche Zusammenarbeit funktioniert, hänge vom Einzelfall ab.

Doch Exner, der die Interessen der rheinland-pfälzischen Wasserversorger vertritt, hält von Kooperationen anstelle von Wasserschutzgebieten nicht viel. Schließlich wäre eine freiwillige Zusammenarbeit nicht so verbindlich:

Die SGD Süd hält allerdings Kooperationen grundsätzlich für eine gute Idee. Auch der örtliche Wasserversorger, die Germersheimer Nordgruppe, kann sich Vereinbarungen und Kompromisse mit den Landwirten vorstellen.

Entscheidung zu Wasserschutzgebieten dauert noch

Allerdings wird es noch eine Zeitlang dauern, bis tatsächlich klar ist, wie groß die beiden neuen Wasserschutzgebiete in der Südpfalz werden sollen. Und wie es mit der Landwirtschaft und den Familien Braun und Wicke weitergeht. Gegen die Pläne gibt es 53 Einwände von Bürgern. Die Frist läuft noch bis Ende Dezember.