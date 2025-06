Geplanter Amoklauf an Nordringschule in Landau: Prozess beginnt

per Mail teilen

Ein 17-Jähriger soll sich zu einer Attacke auf eine Schule in Landau verabredet haben. Das Sicherungsverfahren, das heute beginnt, ist nicht öffentlich. Ist der junge Mann schuldfähig?

Vor dem Landgericht Frankenthal steht ein ehemaliger Schüler der Nordringschule. Dem Jugendlichen wird im Rahmen eines Sicherungsverfahrens vorgeworfen, sich im Dezember 2024 zu einem Amoklauf in seiner ehemaligen Schule in Landau verabredet zu haben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er schuldunfähig ist. Da der Beschuldigte minderjährig ist, wird die Öffentlichkeit nicht zu der Verhandlung zugelassen.

Landau: 17-Jähriger soll Amoklauf geplant haben

Der 17-Jährige soll zusammen zwei anderen Jugendlichen geplant haben, "mehrere Schüler der Nordringschule in Landau anzugreifen." So schrieb es die Polizei damals.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal formulierte es im Januar so: "Geplant waren Taten, die rechtlich als Tötungsdelikte eingeordnet werden könnten." Mittlerweile bezeichnet sie das, was der Jugendliche vorgehabt haben soll, als geplanten Amoklauf. Der Vorwurf gegen den 17-Jährigen lautet Verabredung zu einem Verbrechen. Bis Mitte Juli sind weitere Termine vorgesehen.

Wo sind die drei Jugendlichen heute?

Aus Jugenschutzgründen wurden keine Details zu den Plänen des Amoklaufs veröffentlicht. Die Jugendlichen sind noch minderjährig. Der 17-Jährige, der als Hauptverdächtiger gilt und ab Mittwoch vor Gericht steht, ist seit Monaten in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Staatsanwaltschaft geht wie gesagt davon aus, dass er schuldundfähig ist. Sie fordert seine weitere Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Ein Polizeiauto parkt auf dem Schulhof der Nordringschule in Landau SWR

Mädchen in U-Haft

Ein inzwischen 17-jähriges Mädchen sitzt noch in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat inzwischen Anklage gegen sie erhoben. Ob die Anklage auch zugelassen wird, darüber muss das Landgericht Landau entscheiden.

Der Jüngste im Bunde, 15 Jahre alt, ist in einer geschlossenen Jugendhilfeeinrichtung untergebracht. Die Ermittlungen dauern laut Staatsanwaltschaft an.

So ging es an der Schule weiter

In den Tagen, nachdem die Pläne bekannt wurden, fand der Unterricht an der Nordringschule in Landau mit Polizisten auf dem Schulhof statt. Nicht weil Gefahr gedroht hätte, wie die Polizei damals betonte, sondern um Präsenz zu zeigen. Auch ein Team von Seelsorgern war vor Ort.

Das Wichtigste sei, den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, dass ihre Schule auch weiterhin ein sicherer Ort ist, sagte Schulrektorin Katharina Wirtz dem SWR in dieser Zeit. Im Februar besuchten Polizei und Vertreter der Stadt die Schule, um auszuloten, welche Möglichkeiten es gibt, Gewalt von vornherein zu verhindern und die Sicherheit zu erhöhen.

Die Nordringschule ist eine Schule mit 200 Schülern und einem Förderschwerpunkt.