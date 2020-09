Die Betreiber des Geothermiekraftwerks in Insheim (Kreis Südliche Weinstraße) planen aus dem heißen Wasser aus dem Untergrund Lithium zu gewinnen. Wie die Pfalzwerke-Tochter "Geofuture" mitteilt, soll beim Bund Fördergeld für ein Forschungsprojekt beantragt werden. Das heiße Tiefenwasser enthält einen hohen Anteil des Leichtmetalls Lithium, das für den Bau elektrischer Batterien, etwa in Elektroautos unerlässlich ist.

Der Kraftwerksbetreiber in Insheim will gemeinsam mit Forschern der Universität in Karlsruhe und Bremen untersuchen, ob und wie Lithium rückstandsfrei und ökologisch aus dem Tiefenwasser isoliert werden kann. Das Projekt soll zwei Jahre dauern und rund 1,5 Millionen Euro kosten. Laut Kraftwerksbetreiber könnten nach dem Einsatz einer Pilotanlage in Insheim jährlich etwa 2.000 Tonnen eines Lithiumvorprodukts gefördert werden.