Geothermie in Speyer und Schifferstadt: Das planen die Stadtwerke

Bürgerinitiativen aus Baden und der Südpfalz haben sich zu einem Aktionsbündnis zusammengeschlossen. In einem offenen Brief wenden sie sich gegen geplante Tiefengeothermie-Projekte und Lithiumabbau. Die fünf Initiativen verweisen auf ein nach Ihrer Einschätzung zu hohes Erdbebenrisiko und zu hohe Kosten. Die geologischen Verhältnisse am Oberrhein seien zu schwierig, heißt es in dem Schreiben an Bürgermeister, Kreis- und Stadträte in der Region. Außerdem fehlten die Netze für den Wärmetransport. Unter anderem Experten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben immer wieder betont, dass Tiefengeothermie am Oberrhein mit der entsprechenden Technik möglich und sicher sei. Unter anderem in Graben-Neudorf, Dettenheim und Karlsruhe-Neureut sind Anlagen geplant. mehr...