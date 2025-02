Im Raum Ludwigshafen haben am Montag Messungen für ein Geothermie-Projekt von BASF und Vulcan Energy begonnen. Dazu starten Rüttelfahrzeuge bei Dannstadt-Schauernheim (Rhein-Pfalz-Kreis) und Bad Dürkheim.

Die beiden Rüttelfahrzeuge sind für seismische Messungen zwei Wochen rund um Ludwigshafen unterwegs. Laut einer Sprecherin von Vulcan Energy fahren sie etwa 75 km quer durch den Kreis Bad Dürkheim, den Rhein-Pfalz-Kreis und die Städte Ludwigshafen und Frankenthal. Sie starten bei Dannstadt-Schauernheim und Bad Dürkheim. Das Unternehmen Vulcan Energy gibt tagesaktuell auf seiner Website bekannt , wo genau die Vibro-Trucks gerade den Boden vibrieren lassen.

Die Rüttelfahrzeuge fahren entlang der roten Linien, um die seismischen Messungen durchzuführen. Vulcan Energy

Rüttelfahrzeuge rund um Ludwigshafen lassen Erde vibrieren

Die Rüttelfahrzeuge halten auf den Messstrecken alle zehn bis 40 Meter an. Sie senken dort spezielle Rüttelplatten auf den Boden ab und lassen damit das Erdreich für rund eine Minute vibrieren. Danach fahren sie zur nächsten Messstelle weiter. Laut der Sprecherin von Vulcan Energy wurden in der vergangenen Woche schon Messgeräte entlang der gesamten Strecke ausgelegt. Sie sollen feststellen, wie stark die Erde vibriert.

Mit der Rüttelplatte bringt der Vibro-Truck die Erde zum vibrieren (Symbolbild). IMAGO Gustavo Alabiso

Durch die seismischen Messungen soll ermittelt werden, wo tief unter der Erde die größten Speicher von Thermalwasser liegen. Dort will Vulcan Energy dann später eine erste Test-Bohrung durchführen. Das Unternehmen will dadurch mehr Klarheit bekommen, an welchen Stellen das heiße Tiefenwasser für die Geothermie gefördert werden kann.

Ein tonnenschweres Vibro-Fahrzeug im Einsatz bei Nacht (Symbolbild). Die Vibrationen der Erde dürfte auch der Fotograf dieses Fotos gespürt haben. IMAGO Funke Foto Services

BASF und Vulcan Energy wollen Erdwärme nutzen und Lithium fördern

Der Ludwigshafener Chemieriese BASF hat sich mit Vulcan Energy zusammgengetan, um das Geothermie-Projekt in der Vorderpfalz umzusetzen. BASF will die Erdwärme als Energiequelle nutzen und dadurch fossile Energieträger wie Öl und Gas ersetzen. Laut dem Unternehmen sollen so jährlich rund 800.000 Tonnen CO2-Emissionen am Stammwerk vermieden werden. Vulcan Energy will aus dem geförderten Wasser Lithium gewinnen, ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Autobatterien.

Infoveranstaltungen in der Vorderpfalz

Mitte Februar hatten BASF und Vulcan Energy in Deidesheim, Ludwigshafen und Frankenthal auf Bürgerversammlungen über ihre Pläne informiert. Bereits im Januar informierte Vulcan Energy den Stadtrat von Ludwigshafen, der dem Geothermie-Projekt schließlich zustimmte.

Einzelne Anwohner äußerten bei einer Veranstaltung im Januar allerdings auch Bedenken, dass die Vibro-Trucks Risse oder andere Schäden an ihren Häusern verursachen könnten. Ein Sprecher von Vulcan Energy versicherte, dass die seismischen Messungen reibungslos ablaufen werden. Vulcan Energy wolle allerdings für mögliche Schäden durch die seismischen Messungen aufkommen. Allerdings muss ein Zusammenhang mit den Rüttelfahrzeugen nachgewiesen werden. Betroffene können sich per Mail über seismik@v-er.eu an Vulcan Energy wenden.