Stadtrat Landau befragt weitere Experten zu Geothermie

Der Landauer Stadtrat hat sich am Dienstag noch nicht festgelegt, ob die Stadt ihre bisher ablehnende Haltung zum Geothermiekraftwerk ändern soll. Zuerst sollen Experten zum Thema gehört werden. Bereits Ende Mai sollen Experten, also Wissenschaftler und Unternehmer, in den Hauptausschuss der Stadt Landau eingeladen und befragt werden. Mehr Wissen schaffe Vertrauen, sagte eine Stadträtin am Abend. Und ein anderer Stadtrat sagte, um einen Schnellschuss zu vermeiden, wolle man auf den neusten Stand gebracht werden. Konkret geht es um die Haltung zum Geothermiekraftwerk in Landau. Bisher hatte sich der Stadtrat dafür ausgesprochen, die Anlage still zu legen. Doch mittlerweile sieht die Stadtverwaltung in der Erdwärme eine Möglichkeit, Landau mit alternativer Energie zu versorgen. Auch den Plänen, aus dem Wasserkreislauf des Kraftwerks den Rohstoff Lithium zu gewinnen, steht die Verwaltung grundsätzlich positiv gegenüber.