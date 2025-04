Das Geothermiekraftwerk in Landau läuft wieder

per Mail teilen

Ab sofort werden in Landau wieder Bürger mit Wärme aus dem örtlichen Geothermiekraftwerk versorgt. Nach gut zwei Jahren Stillstand.

Geothermie in Landau: Das ist eine lange Geschichte mit vielen Aufs und Abs: 2003 gab es die ersten Pläne, noch unter dem vor-vor-letzten Oberbürgermeister. Dann folgte die offizielle Eröffnung und danach gab es zeitweise richtig Ärger mit Rissen in Straßen und Häuserwänden, die das Werk verursacht haben soll. Und zwischendurch war das Thema dann auch mal komplett tot.

Wärme auf Knopfdruck

In Anbetracht dieser Vorgeschichte geriet der offizielle Akt, mit dem das Werk am Montag wieder ans Laufen gebracht wurde, relativ unspektakulär: Vier prominente Finger – einer gehörte beispielsweise dem Oberbürgermeister der Stadt Dominik Geißler (CDU) – drückten gemeinsam die Enter-Taste eines Laptops.

Das Geothermiekraftwerk in Landau dpa Bildfunk Picture Alliance

Das war´s. Kein Tusch, kein Getöse, kein Konfetti. Eine Graphik auf einem Bildschirm an der Wand bestätigte anschließend: Die Wärme, sie fließt wieder.

320 Haushalte bekommen jetzt nachhaltige Wärme

Aktuell erbringt das Werk eine Leistung von zwei Megawatt, sagt die Firma Vulcan Energy, die das Werk mittlerweile übernommen hat. Die Wärme fließt durch das Netz der Energie Südwest und versorgt nach deren Angaben nun etwa 320 Haushalte in der Stadt. Und das ist im Vergleich zu den Zunkunftsplänen so gut wie nichts: Bis 2028 soll es möglich werden, 90.000 Haushalte in Landau mit Geothermie-Wärme zu beliefern. Dazu braucht es ein größeres Netz und mehrere Erdbohrungen.

Dass die Stadt Landau damit auf Dauer nahezu komplett auf Geothermie und auf eine Firma setzt, wird nach wie vor diskutiert. Der Landauer CDU-Oberbürgermeister Dominik Geißler ist der Meinung, dass man sich gegen jede Eventualität abgesichert habe. "Es gibt für alles einen Plan B, ich bin da relativ entspannt." Dieser Montag sei ein wichtiger Tag für die klimaneutrale Wärmeversorgung.