Gut sieben Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl. Die meisten Kommunen in der Vorder- und Südpfalz sind nach eigenen Angaben schon jetzt personell gut aufgestellt für den 26. September

So äußerte sich eine Sprecherin der Stadt Speyer sehr zufrieden, was die Zahl der Freilwilligen angeht: Nur 27 Wahlhelfer würden in Speyer noch fehlen. Ähnlich sieht es in Neustadt aus: Auch hier gebe es nur noch geringen Bedarf an Helfern. Die Stadt Landau hat sogar für September den Angaben zufolge schon alle Posten besetzt und zudem eine Personalreserve gebildet.

Schwierigkeiten wie bei der Landtagswahl sind nicht zu erwarten.

Allerdings werde es allgemein immer schwieriger, Wahlhelfer zu gewinnen, bedauerte eine Sprecherin der Stadt Landau. Diesen Trend bestätigt die Stadt Ludwigshafen, wo derzeit noch dringend Freiwillige gesucht werden. Im Notfall können Bürger laut Gesetz zum Wahldienst zwangsverpflichtet werden, selbst noch am Wahlsonntag. Doch das wolle die Ludwigshafener Stadtverwaltung auf jeden Fall vermeiden.