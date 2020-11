Der Gemeinderat im südpfälzischen Bornheim befasst sich am Dienstagabend mit der geplanten Erweiterung des Michelin-Reifenlagers in Landau-Mörlheim. Der Reifenhersteller hat dafür im benachbarten Bornheim ein rund sechs Hektar großes Gelände gekauft. Auf der Bornheimer Fläche will das Unternehmen große Reifenlagerhallen bauen und so seine Niederlassung in Landau zu einem europaweiten Zentrallager vergrößern. Die Gemeinde Bornheim muss jetzt entscheiden, ob sie eine solche Bebauung will. Dabei müsste sie dann unter anderem auch berücksichtigen, dass ein Teil des Geländes in einem Naturschutzgebiet liegt. Bei dem anderen Teil handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Äcker und Wiesen. Eine Prüfung der zuständigen Genehmigungsbehörde hat ergeben, dass diese Flächen überbaut werden können. In Bornheim bauen kann Michelin aber nur, wenn nach dem Gemeinderat auch die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße das Vorhaben genehmigt.