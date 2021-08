Der Gemeinderat von Kallstadt im Kreis Bad Dürkheim berät am Montagabend über zwei Bauanträge des Weinguts am Nil. Anwohner haben dagegen ein Bürgerbegehren beantragt, weil sie Lärm und Probleme mit parkenden Autos befürchten. Das Weingut am Nil möchte in einem seiner Gebäude zwei Hotelzimmer einrichten und eine Remise künftig als Vinothek nutzen. Die Anträge entsprechen laut der Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim den rechtlichen Vorgaben. Sie empfiehlt deshalb dem Kallstadter Gemeinderat, den Bauanträgen zuzustimmen. Endgültig entscheiden wird aber der Kreis Bad Dürkheim, und der muss sich nicht an das Votum der Lokalpolitiker halten. Kallstadts Ortsbürgermeister Thomas Jaworek hält deshalb das Bürgerbegehren zum Projekt des Weinguts am Nil nicht für zulässig, da es um Angelegenheiten gehe, über die der Kreis das letzte Wort habe.