Die Stadt Lambrecht im Landkreis Bad Dürkheim erhält 810.000 Euro aus der Städtebauförderung. Das hat das Innenministerium mitgeteilt. Die Stadt will mit dem Geld die Neugestaltung in der Altstadt fortsetzen. Dabei soll das Gebiet um die Kirche in Lambrecht verkehrsarm und barrierefrei umgestaltet werden.