per Mail teilen

Gut sechs Wochen nach der Sprengung eines Geldautomaten in Rohrbach bei Landau hat die Polizei vier Tatverdächtige festgenommen. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden stammen zwei Männer aus Hessen, einer aus Nordbaden und einer aus der Vorderpfalz. Bei der Sprengung des Geldautomaten am 20.Juli auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums war ein Schaden von 160.000€ Euro entstanden. Die vier Männer stehen zudem im Verdacht die Sprengung eines weiteren Geldautomaten geplant zu haben. Sie kamen in Untersuchungshaft.