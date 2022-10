Südpfalz: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Berg

Im südpfälzischen Berg ist am frühen Donnerstagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Ob und wie viel Geld die Täter erbeutet haben, ist noch unklar.

Der betroffene Automat steht nach Angaben der Polizei im Ortsteil Neulauterburg nahe der französischen Grenze - in einem kleinen Pavillon. Zeugen hörten kurz nach um 3:30 Uhr einen lauten Knall und riefen die Polizei. Automat und Pavillon seien bei der Sprengung zerstört worden. Weitere Schäden oder Verletzte gab es nicht. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und ermittelt, ob Geld gestohlen wurde. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Erst kürzlich Geldautomaten in der Südpfalz gesprengt

In den vergangenen drei Wochen ist das der dritte Geldautomat, der in der Vorder-und Südpfalz gesprengt wurde. In Limburgerhof und in Rohrbach waren Geldautomaten gesprengt worden.

Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz nehmen zu

Die Zahl der Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz bewegt sich seit Jahren auf einem recht hohen Niveau, scheint aber während der Corona-Pandemie nochmals angezogen zu haben. So meldete das Landeskriminalamt (LKA) im Jahr 2019 landesweit 22 gesprengte Geldautomaten, 2020 waren es 35 und in diesem Jahr sprengten Täter bereits mehr als 30 Geldautomaten in Rheinland-Pfalz.