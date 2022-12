Geldautomat in Hochdorf-Assenheim gesprengt

Am frühen Freitagmorgen haben unbekannte Täter in einer Bankfiliale in Hochdorf-Assenheim (Rhein-Pfalz-Kreis) einen Geldautomaten gesprengt und richteten erheblichen Schaden an.

Der Automat befand sich nach Angaben der Polizei in einem Gebäudekomplex. Dieser war nach der Sprengung vorsichtshalber von der Feuerwehr geräumt worden. Mehrere Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Inzwischen konnten sie laut Polizei in ihre Wohnungen zurückkehren. Video herunterladen (8,5 MB | MP4) In der Bankfiliale wurden neben dem Automaten auch mehrere Glasscheiben zerstört. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe an Automat und Gebäude auf rund 375.000 Euro. Ob oder wieviel Geld entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und ermittelt. Hochdorf-Assenheim: Täter entkommen unerkannt Zeugen hatten am frühen Morgen einen lauten Knall gehört und sahen einen dunklen Pkw davonfahren, berichtet die Polizei. Der oder die Täter seien schnell davon gefahren, aber wohl nicht gerast. Die Zeugen hätten nur das Auto gesehen und keinen der Täter. Eine sofort eingeleitete Fahnung blieb bisher ohne Erfolg. So viele Geldautomatensprengungen wie noch nie in diesem Jahr