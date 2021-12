Geldautomat an Weihnachten gesprengt

Unbekannte haben an Weihnachten einen Geldautomaten in Herxheim (Kreis Südliche Weinstraße) gesprengt. Ob oder wieviel Geld die Täter stehlen konnten, war zunächst nicht bekannt, wie die Polizei in Ludwigshafen am Montag mitteilte. Der Selbstbedienungs-Pavillon mit dem Automaten sei am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages komplett zerstört worden. Es sei ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Zeugen die einen Knall gehört hätten, hätten beobachtet, wie ein dunkles Auto weggefahren sei. Nun ermittelt die Polizei und hofft auf Hinweise.