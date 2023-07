per Mail teilen

Im südpfälzischen Berg haben unbekannte Täter einen Geldautomaten der Sparkasse gesprengt. Die Tat ereignete sich laut Polizei am frühen Montagmorgen.

In der Nacht zum Montag ist gegen 2 Uhr der Geldautomat der Sparkassen-Filiale in der Reisigstraße in Berg (Landkreis Germersheim) gesprengt worden. Die Täter sind bislang nicht bekannt.

Menschen mussten Wohnungen vorübergehend verlassen

Laut Polizei flüchteten sie in einem grauen Pkw. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um eine Audi-Limousine handeln. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Bei der Explosion in der Filiale ist ein Gebäudeschaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden, teilte die Polizei weiter mit. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.

Das Gebäude ist nach der Sprengung des Geldautomaten in Berg stark beschädigt. Gemeindeverwaltung Berg in der Pfalz

Zwei Personen, die über der Bankfiliale wohnen, durften ihre Wohnungen in der Nacht zunächst nicht mehr betreten. Das Gebäude war bei der Explosion stark beschädigt worden. Inzwischen konnten die Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie viele Personen an der Tat beteiligt waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Immer wieder gesprengte Geldautomaten in der Pfalz

In den letzten Monaten hatte es immer wieder Geldautomaten-Sprengungen gegeben. Zwischen diesem und dem vorherigen Fall liegt gerade mal eine Woche. Ein Sprecher der Sparkasse Südpfalz sagte dem SWR: "Es ist ein Irrsinn, was derzeit mit den Geldautomaten passiert."

Gesprengte Geldautomaten in der Pfalz: Bilanz der vergangenen 12 Monate 31. Juli - Berg (Kreis Germersheim) 29. Juli: Thaleischweiler-Fröschen (Kreis Südwestpfalz) 24. Juli - Herxheim bei Landau 03. Juli - Hagenbach (Kreis Germersheim), zwei Geldautomaten 13. Juni - Bornheim (Kreis Südliche Weinstraße) 18. Mai - Bad Dürkheim, zwei Geldautomaten 09. Mai - Schweigen-Rechtenbach (Kreis SÜW), gescheitert 14. März - Ludwigshafen-Rheingönheim (zwei Täter festgenommen) 23. Dezember 2022 - Hochdorf-Assenheim (Rhein-Pfalz-Kreis) 20. Oktober 2022 - Berg-Neulauterburg (Kreis Germersheim) 10. Oktober 2022 - Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) 29. September 2022 - Rohrbach (Kreis Südliche Weinstraße)

Um Hinweise über ungewöhnliche Beobachtungen in Tatortnähe und vor allem zu der grauen Limousine bittet die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Rheinpfalz unter der Rufnummer 0621 9632773.