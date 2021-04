per Mail teilen

Eine Frau hat gestern Abend beim Spaziergehen in Lingenfeld mehrere Geldscheine gefunden. Die Banknoten im Wert von insgesamt über 200 Euro lagen am Straßenrand. Die 64-Jährige gab das Geld bei der Polizeiinspektion Germersheim ab. Ein Verlierer hat sich bisher nicht gemeldet. Die Polizei bezeichnete die ehrliche Finderin in einer Pressemitteilung als „Heldin des Alltags“.