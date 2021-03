per Mail teilen

Frankenthal:

Das Land Rheinland-Pfalz stellt in diesem Jahr 13,5 Millionen Euro für die Sanierung und den Ausbau von fünf Krankenhäusern in der Vorder- und Südpfalz bereit. Fünf Millionen Euro gibt es für einen Anbau für die Stadtklinik Frankenthal , 2,5 Millionen Euro bekommt das St.-Vincentius-Krankenhaus in Speyer für die Erweiterung und Sanierung der Notaufnahme.

Weitere Gelder gehen an Einrichtungen in Bad Bergzabern (1 Mio. für Umbau und Erweiterung der Intensivstation), Landau (4 Mio. für die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte, das sind Reinigungs- und Sterilisationsmaschinen) und Limburgerhof (1 Mio. für die Errichtung einer psychiatrischen Tagesklinik).